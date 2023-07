Weger: „Diese Wetterextreme kann man nicht mehr wegleugnen“

Reinhard Weger

„Es geht nur im Schulterschluss mit den Bürgern“

Starkregen, Sturmböen und Hagel: Das ist die Bilanz der Gewitter, die am Dienstagnachmittag durch Südtirol zogen. „Hauptproblem war diesmal der Wind“, so Landesmeteorologe Peterlin.Gleich mehrere Wetterstationen in Südtirol verzeichneten Spitzen von über 90 Kilometern pro Stunde. In Vahrn, Kolfuschg und Bruneck riss der starke Wind Dächer von den Häusern. Allein in Bruneck wurden 27 Dächer beschädigt. Das Haus „Im Himmelreich“ musste evakuiert werden. Hier sehen Sie das Video:„Das kann man drehen und wenden wie man will“, sagt Weger zu STOL. „Die Wetter-Extreme nehmen zu.“ Das beobachte man seit einigen Jahren. Dementsprechend würden sich auch die Einsätze für die Feuerwehren ändern. „Unwettereinsätze sind für uns natürlich eine große Herausforderung und sie werden immer mehr“, so Weger.Er sei jetzt Feuerwehr-Kommandant in der 4. Amtsperiode. „Und in diesen Jahren hat sich viel verändert“, sagt er. „Diese Wetter-Extreme kann man nicht mehr wegleugnen, die passieren im Jahresrhythmus.“ Das sei eine Tatsache, der man sich stellen müsse, so der Feuerwehr-Kommandant.Weger appelliert auch an die Eigenverantwortung der Bürger, ohne die es schwierig werde. „Wenn solche Situationen passieren, dann muss jeder Bürger tatkräftig mithelfen und auch präventiv tätig werden“, sagt er.Bei Unwetterereignissen, bei denen hunderte Personen betroffen sind, könnten die Feuerwehrleute nicht alles alleine stemmen. „Es geht nur mehr mit dem Schulterschluss zwischen Zivilschutz und den Bürgern“, so Weger.Auch am heutigen Mittwoch kann es wieder zu teils heftigen Gewittern kommen (Hier lesen Sie mehr dazu).