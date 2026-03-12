Auf mehreren hölzernen Wegweisern des Tourismusvereines, die Wanderziele anzeigen, wurden die italienischsprachigen Ortsnamen mit schwarzem Stift ausgestrichen. Die Schmierereien wurden in den vergangenen Tagen entdeckt.<BR \/><BR \/>Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, nicht nur in Pfalzen, sondern auch anderswo im Pustertal. Offenbar soll damit auf das weiter ungelöste Problem der Toponomastik in Südtirol hingewiesen werden.<BR \/><BR \/>Viele italienische Ortsnamen gehen auf die Zeit des Faschismus zurück. Unabhängig vom politischen Hintergrund handelt es sich hierbei um strafbare Sachbeschädigungen. Die Wegweiser müssen nun gereinigt oder ersetzt werden.