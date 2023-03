Wegweiser für die Begleitung von Sterbenden

„Der Mensch kann sich aus seinem Leben als Mensch nur verabschieden, wenn er in seinem Sterben nicht allein ist, sondern jemand da ist, für ihn, mit ihm.“ Das Zitat stammt von Pfarrer Heinrich Pera und steht gleich zu Beginn des Wegweisers der Caritas.In der Broschüre will die Caritas den Menschen einige wichtige Grundinformationen zur letzten Lebensphase, zum Sterben und zum Tod geben. Zudem finden sich in der Broschüre Tipps zur richtigen Ernährung von Sterbenden und zu deren Körperpflege.In der Broschüre wird auch erklärt, welche Anzeichen der bevorstehende Tod hat und was man nach dem Tod beachten sollte. Hier finden Sie die Broschüre in digitaler Form.