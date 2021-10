Wehrleute bestohlen: Dreiste Diebinnen gesucht

Zu dem dreisten Vorfall ist es bereits am 8. September gekommen: 2 Frauen betraten gegen 12.45 Uhr das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Vigil in Enneberg und begannen, die Umkleideschränke sowie das Büro zu durchsuchen.In 20 Minuten gelang es ihnen, einen dreistelligen Geldbetrag zu entwenden.Jetzt bittet die Wehr gemeinsam mit den Behörden auch die Bevölkerung um Hinweise:Gesucht werden diese beiden Frauen. Sie betraten das Gerätehaus mit schwarzen Handschuhen, chirurgischen Masken und Rucksack.Hinweise und Beobachtungen können an folgende Kontakte abgegeben werden:- Carabinieri St. Vigil in Enneberg, Telefonnummer: 0474 501031- Kommandant FFW St. Vigil in Enneberg, Telefonnummer: 3316168298Die Feuerwehr bedankt sich für die Mithilfe.

liz