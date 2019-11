Wehrleute proben den Ernstfall

In Unfall mit 2 eingeklemmten Personen: So das Szenario einer Einsatzübung in Schabs.





+++ Einsatzübung: Verkehrsunfall in #Schabs +++Heute fand in Schabs eine Einsatzübung statt: Angenommen wurde ein... Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Schabs su Sabato 23 novembre 2019

„In enger Zusammenarbeit mit den Kollegen des Weißen Kreuzes und der Feuerwehr Mühlbach konnten die Patienten relativ rasch und patientengerecht befreit werden. Diese Übungen zeigen ihre Wichtigkeit immer wieder bei verschiedenen Realereignissen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Schabs.

stol