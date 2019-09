Weide mit 350 Schafen unter Wasser: Rettung mit Schlauchboot

Die Feuerwehr in der deutschen Stadt Dortmund hat in einer spektakulären Rettungsaktion mehr als 300 Schafe in Sicherheit gebracht, deren Weide sich in einen See verwandelt hatte. Sogar ein Schlauchboot und Taucher kamen zum Einsatz, wie die Feuerwehr nach dem nächtlichen Kraftakt am Montag mitteilte.