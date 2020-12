Weihnachten in der Coronakrise: Diözesanleitung zur Feier der Gottesdienste

Ganz besonders soll es aber in der Gottesdienstgemeinschaft in der Kirche - unter Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen - getan werden. Die Diözesanleitung weist darauf hin, dass in diesem Jahr die Gottesdienste am Heiligen Abend, den 24. Dezember, zeitlich so angesetzt sein werden, dass alle bis spätestens 22.00 Uhr wieder daheim sein können. Bischof Ivo Muser wird den Gottesdienst am Heiligen Abend um 18 Uhr im Brixner Dom feiern.Das amtliche Schreiben von Diözesanbischof Muser und Generalvikar Runggaldier im Wortlaut:

