Weihnachtsbaum aus Slowenien im Vatikan aufgestellt

3 Tage habe die Reise des Baumes bis nach Rom gedauert, schrieb das Nachrichtenportal „Vatican News“. Für den 11. Dezember ist eine Zeremonie zur Illumination geplant, und die Krippe soll eingeweiht werden – laut Heiligem Stuhl unter den dann gegebenen Einschränkungen der Corona-Pandemie. Papst Franziskus will die Stifter des Baumes an diesem Tag zu einer Privataudienz empfangen.Wegen Pandemie und Ansteckungsrisiko sagte der Pontifex seinen traditionellen Besuch an der Marienstatue in Roms Innenstadt am 8. Dezember ab. Der Besuch war anlässlich des Hochfestes Mariä Empfängnis nahe der Spanische Treppe geplant – einem beliebten zentralen Treffpunkt für Touristen.

dpa