Der Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz im Vatikan wird in diesem Jahr aus Süditalien kommen. Die rund 25 Meter hohe Weißtanne stammt aus dem Wald Cugno dell'Acero im Nationalpark Pollino in der Region Basilikata. Die Gemeinde Terranova di Pollino in der Provinz Potenza wird den Baum dem Heiligen Stuhl schenken. Geschmückt wird der Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz auch in diesem Jahr mit Ton-Skulpturen der in Südtirol ansässigen Gräfin-Lene-Thun-Stiftung.<BR \/><BR \/>Kinder in italienischen Krankenhäusern haben sie geformt.<BR \/> „Es ist eine große Ehre für Terranova di Pollino, zu wissen, dass ein Baum, der auf unseren Bergen gewachsen ist, das Weihnachtsfest 2026 auf dem Petersplatz prägen wird“, sagte Bürgermeister Franco Mazzia. Es gehe nicht nur darum, dem Vatikan eine Tanne zu schenken, sondern auch darum, ein Symbol der Gemeinde und ihrer Identität ins Zentrum der Christenheit zu bringen. Der Baum stehe für die Schönheit und die Stärke des Naturerbes des Pollino-Gebirges, sagte Mazzia. Die feierliche Beleuchtung des Weihnachtsbaums ist für den 7. Dezember in Rom geplant.<h3>\r\nKrippe aus den Abruzzen<\/h3>Die Krippe für den Petersplatz kommt aus den Abruzzen - aus der Erzdiözese Chieti-Vasto. Mitgewirkt haben daran auch Häftlinge aus dem Gefängnisbildungszentrum Santi Pietro e Paolo aus Vasto. Wie in den Vorjahren wird es eine zweite große Krippe in der vatikanischen Audienzhalle geben. Sie wird diesmal von der Karnevalsstiftung Viareggio im toskanischen Lucca gestaltet.<BR \/><BR \/>Die Tradition, einen Weihnachtsbaum und eine Weihnachtskrippe im Vatikan aufzustellen, führte Papst Johannes Paul II. im Jahr 1982 ein. Seither stiftet jedes Jahr ein anderes europäisches Land bzw. eine andere Region den Christbaum. Die Liste der Gemeinden, die dem Papst den Weihnachtsbaum liefern wird, steht bereits bis 2035 fest.<h3>\r\nVoriges Jahr Baum aus Südtirol<\/h3>Im vergangenen Jahr wurde der Petersplatz von einem Weihnachtsbaum aus Südtirol geschmückt. Bereits Ende November war eine 27 Meter hohe Rotfichte in St. Walburg gefällt und auf dem Petersplatz aufgestellt worden. Die Gemeinden Ulten und Algund stifteten zudem weitere Bäume, die in den Büros und Räumen des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates für weihnachtliche Stimmung sorgten.