<BR \/><BR \/>Laut der italienischen Tageszeitung kam es gegen Mitternacht in der Cagliaristraße im Don-Bosco-Stadtviertel zum Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen zwei geparkte Autos prallte und schließlich ein Verkehrsschild umfuhr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254723_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zeugen zufolge sollen in der Folge auch Schüsse gefallen sein. Bewohner der umliegenden Häuser setzten den Notruf ab, Stadtpolizei und Beamte der Quästur rückten sofort an. <BR \/><BR \/>In der Cagliaristraße waren die Spuren der Verwüstung nicht zu übersehen – der Lenker war jedoch unauffindbar, berichtet „Alto Adige“. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Am Unfallauto entstand Totalschaden, auch die beiden geparkten Pkw wurden stark beschädigt.