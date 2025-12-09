Der ganze Dezember steht im Zeichen der Besinnlichkeit: Es gibt verschiedene musikalische Darbietungen, kleine Adventsmärkte für einen guten Zweck und Infostände zu Freiwilligenvereinigungen, aber auch eine lebende Krippe ist am 20. Dezember zu sehen. Am 13. Dezember besuchen im Rahmen der Aktion „Superheroes“ eine Abordnung der Dolomiti Chapter Biker und der Ordnungskräfte die Kinderabteilung, organisiert von den Vereinigungen „Luce Mia“ und Unicef. <h3>\r\nKleine Momente der Unbeschwertheit schenken<\/h3>Am 15. Dezember wird die „Lene-Thun-Stiftung“ mit Peter Thun und Präsident Georg Gostner zusammen mit den Verantwortlichen der Kinderabteilung im Atrium der Neuen Klinik einen gestalteten Bereich vorstellen. Für Liebhaber der Malerei sind gleich zwei Kunstausstellungen zu sehen: Im Eingangsbereich stellt bis zum 14. Dezember der ehemals im Bozner Krankenhaus tätige Kardiologe Dr. Giorgio Panizza aus; ihm folgt ab dem 15. Dezember bis zum Ende des Monats der lokale Künstler Bruno Zanatta.<BR \/><BR \/>Das Komitee zur Förderung der Patientenzufriedenheit im Krankenhaus Bozen hat dieses bunte Programm auch heuer auf die Beine gestellt. Die Idee dahinter: All jenen, die das Krankenhaus in dieser Zeit aufsuchen müssen, sollen dadurch kleine Momente der Unbeschwertheit geboten werden.