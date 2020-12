Weihnachtszeit: Gottesdienste mit Bischof Muser

Am 24. Dezember wird Bischof Muser um 18 Uhr im Dom zu Brixen die Christmette feiern.Im Bozner Dom steht der Bischof am Christtag (25. Dezember) um 10 Uhr dem Weihnachtsgottesdienst vor. Diese Eucharistiefeier wird von RAI Südtirol im Fernsehen und von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen.Am Stephanstag (26. Dezember) feiert Bischof Muser um 9 Uhr den Gottesdienst in Villanders zu 500 Jahren Pfarrkirche.Am Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes (27. Dezember) wird der Bischof das Patrozinium mit seiner Heimatgemeinde in Gais feiern. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.15 Uhr. Am Nachmittag wird der Bischof der Sendungsfeier der Sternsinger um 16 Uhr im Brixner Dom vorstehen.Am 30. Dezember feiert Bischof Muser im Brixner Dom um 9 Uhr den Gottesdienst anlässlich des 4. Jahrtages des Todes von Bischof Karl Golser.Am Silvestertag (31. Dezember) wird der Bischof um 18 Uhr dem feierlichen Gottesdienst zum Jahresabschluss im Dom von Brixen vorstehen.Am Neujahrstag (1. Jänner ) feiert Bischof Muser mit den Gläubigen in Albeins um 10 Uhr den Festgottesdienst. Um 17 Uhr ist der Bischof im Bozner Dom beim ökumenischen Gebet zum Weltfriedenstag 2021.Am 2. Jänner feiert der Bischof um 7.30 Uhr den Gottesdienst auf Kloster Säben.Am 2. Sonntag nach Weihnachten (3. Jänner) feiert der Bischof um 7.30 Uhr einen Gottesdienst im Klarissenkloster in Brixen.Am Hochfest der Erscheinung des Herrn (6. Jänner) feiert Bischof Muser um 9 Uhr in der Hl. Kreuzkirche in Lana den Festgottesdienst.Am Samstag 9. Jänner feiert der Bischof um 17.30 den Gottesdienst bei den Tertiarschwestern in Brixen.Am Fest der Taufe des Herrn (10. Jänner) feiert der Bischof um 8.30 Uhr den Gottesdienst in Ehrenburg und um 10 Uhr den Gottesdienst in St. Sigmund.

