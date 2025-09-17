„1000 Solaris“ steht auch auf dem Etikett der Flaschen – in Anspielung auf die Höhenlage. Rund 500 Stück waren es im Vorjahr, mit 500 bis 600 rechnet Ohnewein heuer. Alles spricht dafür, dass es auch ein guter Jahrgang wird. <BR \/><BR \/>Auf dem Martertal-Hof wurde Berglandwirtschaft betrieben – bis Martha Spögler den Hof erbte und ihr Sohn Thomas Apfelbäume und dann auch Reben pflanzte. „Eine Hausrebe gab es schon früher auf Martertal, warum sollten da nicht auch Weinreben gedeihen?“, fragte er sich. Mit drei, vier Rebstöcken probierte er es aus – und hatte Erfolg. Das war vor sieben Jahren. Mittlerweile stehen 500 Rebstöcke auf Martertal, und es sollen noch mehr werden. <BR \/><BR \/>„Es braucht eine gute Grundmenge, um nicht nur versuchsweise Wein zu produzieren“, sagt der Obst- und Weinbauer aus dem Überetsch, der nun all sein Wissen auf dem Berghof einbringt. „Die Lage ist gut – mit viel Sonne und guter Bodenwärme; auch der Luftzirkulation passt, so dass kaum mit Frost zu rechnen ist“, betont Ohnewein. <BR \/><BR \/>Die Solaris-Traube reift früh. „Ein bisschen hilft auch der Klimawandel mit“, sagt Ohnewein. So sind die Trauben bereits gut gereift und bereit für die Lese. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212192_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anfang der Woche war es soweit. Auch ein paar Helfer fanden sich ein. Von unten nach oben arbeiteten sie sich durch die Reihen, schnitten die Trauben ab und legten sie in den Behälter vor sich. „Sie müssen schonend behandelt werden,, dass sie unbeschadet in die Kellerei kommen“, sagt Ohnewein. Denn nur aus gutem Lesegut wird auch guter Wein. <BR \/><BR \/>Keinen ganzen Tag brauchten die Wimmer für die Lese im 1000 Quadratmeter großen Weinberg. Nun ist der Kellermeister an der Reihe. Die Gärung erfolgt im Holzfass, abgefüllt wird der Wein im Frühjahr. <BR \/><BR \/>Jetzt steht auf Martertal noch die Apfelernte an: Golden Delicious gedeihen auf 3500 Quadratmetern, geerntet wird Mitte Oktober. Apfelsaft und Apfelchips sind die Produkte aus Sarner Äpfeln vom einzigen Sarner Apfelhain. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>