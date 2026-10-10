Der außergewöhnlich warme Vegetationsverlauf hatte die Reifeentwicklung in vielen Lagen deutlich beschleunigt. Vor allem die hohen Temperaturen während des Sommers sorgten dafür, dass die ersten Trauben ungewöhnlich früh gelesen werden konnten. „Gleichzeitig zeigte sich einmal mehr der große Vorteil der unterschiedlichen Höhenlagen rund um Kaltern: Während die tieferen Lagen rasch an Reife gewannen, konnten die höher gelegenen Weinberge vor allem bei den weißen Sorten Frische, Säure und aromatische Präzision bewahren“, sagt Obmann Christian Sinn.<BR \/><BR \/>Für die eigentliche Ernte waren die Bedingungen nahezu ideal. Über weite Strecken blieb das Wetter stabil und trocken, sodass die Lesetage laut Sinn gut geplant und die Trauben jeweils zum optimalen Zeitpunkt eingebracht werden konnten.<BR \/><BR \/>„Die Bedingungen während der Lese waren nahezu perfekt. Wir konnten sehr gezielt entscheiden, wann welche Lage gelesen wird, und haben die Trauben in einem ausgezeichneten gesundheitlichen Zustand in den Keller bekommen“, sagt Kellermeister Thomas Scarizuola. Besonders erfreulich seien die sehr guten Gradationen und die ausgewogene Reife. Auch die roten Rebsorten hätten vom warmen Jahr profitiert und eine sehr gute physiologische Reife erreicht. Quantitativ bewegt sich der Jahrgang im durchschnittlichen Bereich. <BR \/><BR \/>„Unsere Weinbauern haben in den vergangenen Wochen sehr aufmerksam gearbeitet und den richtigen Lesezeitpunkt genau im Auge behalten. Dass die Trauben heuer in so guter Qualität in die Kellerei gekommen sind, ist das Ergebnis dieser sorgfältigen Arbeit“, sagt Obmann Christian Sinn.