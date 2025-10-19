<BR \/><BR \/>Es war nach Mitternacht, als ein Lenker von Eppan kommend Richtung Kaltern fuhr und auf der Höhe der Brauerei Mendelbier in Unterplanitzing die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor. <BR \/><BR \/>Dadurch kam das Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen eine kleine Mauer und überschlug sich anschließend. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer eines nachkommenden Busses setzte sofort den Notruf ab. <BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Unterplanitzing eilte gemeinsam mit dem Weißen Kreuz Überetsch zur Unfallstelle. Die Einsatzkräfte bargen die beiden Insassen aus dem Wrack, sie waren verletzt, aber ansprechbar. <BR \/><BR \/>Die Verletzten wurden ins Bozner Krankenhaus gebracht, während die Feuerwehrleute die Unfallstelle räumten. Die Behörden nahmen die Erhebungen zu Unfallhergang und -ursache auf.