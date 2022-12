Weiss: „Die Wahrscheinlichkeit an Corona zu sterben, ist mittlerweile sehr gering“

„Lunge, die wegen Corona versagt, seit Februar nicht mehr gesehen“

„Die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, ist mittlerweile eine sehr geringe geworden“, erklärte der renommierte Mediziner. Vor einem Jahr habe es etwa noch viele Fälle von Lungenversagen gegeben, die Intensivstationen seien voll gewesen.„Eine Lunge, die aufgrund einer Corona-Infektion komplett versagt, haben wir seit Februar nicht mehr gesehen“, ortete Weiss mittlerweile, etwa aufgrund der überwiegend milden Omikron-Variante und der verbesserten Immunitätslage durch Impfungen und/oder durchgemachte Infektionen, eine deutliche Änderung der Situation.Es komme auch nicht mehr zu diesen überschießenden Immunreaktionen wie früher bei Covid-19 beobachtet, weshalb auch keine Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, mehr zum Einsatz kommen müssen.„Bei 2 Drittel bis 3 Viertel der Menschen, die mit einer Covid-Infektion zu uns ins Krankenhaus kommen, ist Corona nicht mehr das Hauptproblem. Die restlichen Patienten haben Fieber und Atemwegssymptome, aber die wirklich schweren Fälle haben wir nicht mehr gesehen“, gewährte Weiss Einblick in den Klinik-Alltag.„Covid SARS-CoV2 wird ein Teil jener Virusinfektionen werden, die uns vor allem in der kalten Jahreszeit beschäftigen“, so Weiss. Eine Notwendigkeit für staatliche Zwangsmaßnahmen gebe es, sollte die Lage annähernd so bleiben, nicht. Individuelle Hygienemaßnahmen seien aber nach wie vor sinnvoll.