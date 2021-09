Weiß-Kreuz-Jugend: Die Retter von Morgen auf der Suche nach Unterstützung

Im Jahre 1998 wurde die erste Jugendgruppe des Weißen Kreuzes in Bozen gegründet. Heute zählt der Verein im ganzen Land 29 Jugendgruppen, 2 weitere befinden sich in der Provinz Belluno in den Sektionen Buchenstein und Cortina d'Ampezzo.Insgesamt 767 Jugendliche gehören der Weiß-Kreuz-Jugend an und werden von 237 Betreuern im Bereich Erste Hilfe unterrichtet. Dabei arbeiten sie nach den Grundsätzen des Vereins: Menschlichkeit – Ehrlichkeit – Unparteilichkeit und sensibilisieren die Jugendlichen für gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Handeln und Zivilcourage.Das Coronavirus hat auch in der Jugendarbeit des Weißen Kreuzes Spuren hinterlassen. Knapp eineinhalb Jahre war es den Betreuern und ihren Jugendlichen nicht erlaubt, Jugendstunden in Präsenz abzuhalten. Anfang Mai dann die gute Nachricht: Jugendtätigkeit in Präsenz ist wieder erlaubt. Im Anschluss an diese Mitteilung ist die Jugendtätigkeit beim Landesrettungsverein wieder ins Rollen gekommen.Auch für Präsidentin Barbara Siri ist es ein wichtiger Augenblick. „Die Pandemie hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt tatsächlich ist. Es sind genau jene Werte, die wir unseren Jugendlichen in den Gruppenstunden näherbringen und damit eine wichtige Grundlage für das gemeinsame Füreinander schaffen“, erklärt Siri, die selbst über viele Jahre als Landesjugendleiterin innerhalb des Vereins tätig war.Auch Direktor Ivo Bonamico unterstreicht die Wichtigkeit der Jugendarbeit im Weißen Kreuz: „Die Jugendlichen erfahren hier nicht nur eine fundierte Erste-Hilfe-Ausbildung, sondern treten später auch als freiwillige Rettungssanitäter dem Verein bei. Ein gesellschaftlicher Mehrwert und eine persönliche Bereicherung für den weiteren Lebensweg“.Mit der Kampagne „Good 4 you“ möchte das Weiße Kreuz die Jugendarbeit in den Mittelpunkt stellen, denn die Jugendgruppen sind so aktiv wie nie. Für das kommende Jugendjahr werden deshalb neue und motivierte Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gesucht, die sich für Erste Hilfe interessieren und auf der Suche nach einer sinnvollen und lehrreichen Freizeittätigkeit sind.

