Weiße Weihnacht? Das sagt der Landesmeteorologe

Vorweg: Noch sind die Prognosen freilich vage, schließlich dauert es über eine Woche bis Weihnachten. Aber: „Schneefall bis Weihnachten ist heuer sehr unwahrscheinlich“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Dabei gelte es aber zwischen Schneefall und weißer Weihnacht zu unterscheiden: „Von weißen Weihnachten spricht man, wenn an den Feiertagen Schnee liegt. Dies ist natürlich in höheren Lagen sowie voraussichtlich auch in kälteren Tälern wie dem Pustertal der Fall“, so Peterlin.In weiten Teilen des Landes dürfte es aber keine weißen Weihnachten geben. „Im Vinschgau, Burggrafenamt, Bozen, Unterland und Etschtal wird der Schnee bis Weihnachten voraussichtlich größtenteils dahingeschmolzen sein“, erklärt der Landesmeteorologe.Für den 24. Dezember gibt es bereits eine erste vorsichtige Prognose, was die Wetterverhältnisse betrifft: „Bewölkt, trocken und kalt“. So dürften sich die Temperaturen an Heilig Abend etwa in Bozen um 0 Grad Celcius bewegen. Ob nach den Weihnachtsfeiertagen mit Neuschnee zu rechnen ist? „Dazu kann man derzeit noch keine Prognosen abgeben, das ist noch zu weit weg“, so Peterlin.

