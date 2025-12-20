Weiße Weihnachten im Tal werden immer seltener – wegen der fortschreitenden Klimaerwärmung, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Allerdings gibt es auch den umgekehrten Fall: In manchen Gemeinden in Südtirol ist es zu Weihnachten fast immer weiß.<BR \/><BR \/>In den nächsten Tagen werden zwar Wolken auftauchen, aber nennenswerte Niederschläge sind nicht zu erwarten, prognostiziert <b>Dieter Peterlin<\/b>. Somit seien weiße Weihnachten in tiefer gelegenen Tälern fast sicher auszuschließen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252284_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei den Niederschlagsmengen habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht viel geändert: Trockene und niederschlagsreichere Winter wechseln sich ab. Bei winterlichen Niederschlägen sei die Schneefallgrenze aber generell höher. „Wenn es mal schneit, bleibt der Schnee aufgrund der höheren Temperaturen weniger lange liegen“, sagt Peterlin. „Das alles sorgt dafür, dass es in Bozen und Meran immer schon selten weiße Weihnachten gab und dass das auch immer seltener der Fall ist und sein wird.“ Das letzte Mal weiß zu Weihnachten – eine geschlossene Schneedecke am Morgen des 25. Dezember – habe es in Bozen und Meran im Jahr 2009 gegeben. „Deutlich schneesicherer ist es dagegen in den höher gelegenen Tälern, vor allem im Pustertal“, erläutert Peterlin. „In Sexten sind – umgekehrt – grüne Weihnachten eine Seltenheit.“ Zum letzten Mal habe es dort 2016 ein Weihnachten ohne Schneedecke gegeben. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 seien selbst ansonsten schneesichere Täler wie das Pustertal und Sexten sehr schneearm geblieben. <BR \/><BR \/>Noch deutlich seltener seien Schneefälle bis in tiefe Lagen exakt zu Weihnachten. „Das letzte Mal gab es diesen meteorologischen Lottogewinn im Jahr 2004“, blickt der Landesmeteorologe weit zurück. „Da muss aus mehreren Gründen einiges zusammenpassen. Weihnachten liegt mitten in der niederschlagsärmsten Jahreszeit. Wenn dann wirklich zufällig eine Niederschlagsfront zu Weihnachten eintrifft, muss auch noch die Schneefallgrenze stimmen und die steigt durch den Klimawandel immer öfters nach oben“, erklärt Peterlin.<BR \/><BR \/>Relativ „schneesichere Täler“ im Winter seien neben dem Pustertal und Sexten noch das Ahrntal, Ridnaun und das hintere Gadertal, schneearm hingegen – trotz der Höhe – der Vinschgau. Dezember und Jänner seien die schneeärmsten Monate. Auf dem Berg schneie es vor allem im November, Februar und März – in den Tälern vor allem im Spätwinter. Ab März und April nehme die Niederschlagsmenge generell zu, so Peterlin.