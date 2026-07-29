Das Weiße Kreuz entwickelt seine Dienstleistungen laufend weiter, um den wachsenden Anforderungen der Bevölkerung gerecht zu werden. Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang ist die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen.<BR \/><BR \/>„Mit den veränderten Bedürfnissen der Menschen steigt die Nachfrage nach unseren Hilfsangeboten in allen Tätigkeitsbereichen seit Jahren stetig an: im Rettungsdienst und Krankentransport genauso wie in den sozialen Diensten und in den Ausbildungstätigkeiten“, erklärt Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, habe das Weiße Kreuz seine Angebote kontinuierlich ausgebaut. „Dafür sind nicht nur personelle Ressourcen nötig, sondern auch geeignete Räumlichkeiten“, so Schmid. <BR \/><BR \/>Die Abteilung Ausbildung ist für die Aus- und Weiterbildung der über 4.100 Freiwilligen des Weißen Kreuzes verantwortlich und organisiert darüber hinaus zahlreiche Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung. Jedes Jahr nehmen mehrere zehntausend Menschen an internen und externen Schulungen teil. Damit leistet die Abteilung einen wichtigen Beitrag zur Qualität der Dienstleistungen des Weißen Kreuzes und zur Verbreitung von Erste-Hilfe-Kenntnissen in Südtirol.<BR \/><BR \/>Auch die Abteilung Soziale Dienste verzeichnet seit Jahren eine steigende Nachfrage. Sie entwickelt und koordiniert Angebote, die Menschen im Alltag entlasten und unterstützen – von Begleit- und Unterstützungsdiensten wie dem Telenotruf bis hin zu weiteren sozialen Hilfsangeboten. Darüber hinaus begleitet die Abteilung Projekte und Initiativen, die dazu beitragen, die Lebensqualität von Menschen mit Unterstützungsbedarf zu verbessern und soziale Teilhabe zu fördern. <BR \/><BR \/>„Mit den neuen Räumlichkeiten schaffen wir die Voraussetzungen, um die Menschen auch künftig verlässlich begleiten zu können und unseren Mitarbeitenden und Freiwilligen ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten“, betont Direktor Ivo Bonamico. Gleichzeitig sei der Umzug ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des Hauptsitzes. Nach Abschluss der Umbau- und Erweiterungsarbeiten werde das Weiße Kreuz über eine moderne und zukunftsorientierte Struktur verfügen, die den gewachsenen Anforderungen langfristig gerecht wird.