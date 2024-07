Weißes Kreuz als Titelverteidiger beim Samaritan Contest in Montenegro

Monatelange Vorbereitung

Ausgetragen wird der internationale Jugendwettbewerb über den europäischen Dachverband Samaritan International, welchem auch das Weiße Kreuz angehört. Der Verband vereint europaweit knapp 3 Millionen Mitglieder mit über 150.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Zur Förderung der Jugendarbeit organisiert er seit 18 Jahren im Zweijahresrhythmus den Samaritan Contest, bei welchem Jugendliche aus den verschiedenen Mitgliedsländern ihr Erste-Hilfe-Wissen unter Beweis stellen können.Mit dabei sind seit Jahren auch Jugendgruppen des Weißen Kreuzes aus Südtirol. Bei der vorhergehenden Auflage in Bruneck 2022 haben sie sogar den Titel geholt.Zur Titelverteidigung treten heuer die Jugendgruppen des Landesrettungsvereins aus den Sektionen Ritten und Ahrntal an. Sie haben sich über den internen Landeswettbewerb des Weißen Kreuzes dafür qualifiziert und wollen jetzt auch in Montenegro punkten.„Obwohl beim Sami Contest immer der Spaß und der internationale Austausch unter den Jugendlichen im Vordergrund stehen, wissen wir, dass auch immer etwas Ehrgeiz mitschwingt. Alle teilnehmenden Mannschaften bereiten sich monatelang auf den Wettbewerb vor und möchten beim Contest dann ein gutes Ergebnis erzielen“, beschreibt der Präsident des Weißen Kreuzes, Alexander Schmid die Motivation der jugendlichen Teilnehmer.Beim Contest zeigen die zukünftigen Retterinnen und Retter in Theorie und Praxis, was sie über Erste Hilfe wissen. Zusätzlich beinhaltet der Wettbewerb ein Geschicklichkeitsspiel und ein Quiz zur Allgemeinbildung. Beaufsichtigt und bewertet werden sie von erfahrenen Ausbildern.„Wichtig ist aber nicht zuletzt, dass die jungen Leute sich gegenseitig kennenlernen und gemeinsam aktiv sind“, betont Ivo Bonamico. Der Direktor des Weißen Kreuzes ist als Generalsekretär von Samaritan International eng in den Dachverband eingebunden und fördert seit Jahren auch die internationale Jugendarbeit: „In den 3 Wettbewerbstagen erleben die jungen Teilnehmer Gemeinschaft und gegenseitigen Respekt. Das sind Werte, die sie später zuhause weiterentwickeln und gestalten können“.