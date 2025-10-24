Der Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier wurde vor über einer Woche in Innsbruck operiert. Die 2017 eingesetzte Herzklappe musste ausgetauscht werden. Auch ein Leistenbruch wurde behandelt. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/exklusiv-so-geht-es-norbert-rier-nach-seiner-herz-op" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, gab uns sein Sohn Alexander Rier exklusive Einblicke, wie es seinem Vater nach der schweren OP ergangen ist. <\/a><BR \/><BR \/>Der Eingriff fand genau am Geburtstag seiner Frau Isabella statt. Fans, Freunde und Wegbegleiter hielten dem Oberspatz fest die Daumen – das Weiße Kreuz nahm den gesund wirkenden und munteren „Oberspatz“ wieder mit in seine Heimat Südtirol.