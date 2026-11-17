Einsatz bedeutet, da zu sein, wenn es darauf ankommt. Genau dafür steht das Weiße Kreuz: Mit Kompetenz, Menschlichkeit und großem Engagement leisten mehr als 4.100 Freiwillige täglich einen wichtigen Beitrag für die Menschen. „Eine Mitgliedschaft beim Weißen Kreuz schenkt dir und deinen Liebsten ein Gefühl von Sicherheit, zu Hause, unterwegs und auf Reisen, und macht gleichzeitig genau diesen Einsatz möglich. Von kostenlosen Krankentransporten über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, damit du im Notfall selbst aktiv werden kannst, bis hin zum Anschluss eines Telenotrufgerätes, das dir ein möglichst selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht: Das Weiße Kreuz ist immer an deiner Seite“, betont das Weiße Kreuz in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Da sich die Anforderungen unserer Mitglieder ständig verändern, entwickelt das Weiße Kreuz seine Leistungen kontinuierlich weiter. Aus diesem Grund wird die bisherige Mitgliedschaft „Südtirol“ zur Mitgliedschaft „Südtirol & Italien“. Sie umfasst nicht nur die bewährten Leistungen in Südtirol, sondern bietet zusätzliche Vorteile und einen erweiterten Schutz in ganz Italien. „Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern noch mehr Sicherheit zu geben, und zwar nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Italien“, erklärt Vereinspräsident Alexander Schmid.<BR \/><BR \/>Wer auch über die Grenzen Italiens hinaus bestens abgesichert sein möchte, findet mit den Mitgliedschaften „Weltweit“ und „Weltweit Plus“ den idealen Begleiter. Von der Übernahme medizinischer Kosten bis hin zu Rückholungen im Krankheitsfall bieten diese Mitgliedschaften umfassenden Schutz auf Reisen rund um den Globus.<BR \/><BR \/>„Mit deinem Beitrag schützt du nicht nur dich und deine Familie, sondern unterstützt gleichzeitig auch die wichtige Arbeit unserer mehr als 4.100 Freiwilligen. Dank deiner Unterstützung können wir unsere Dienste weiterentwickeln, neue Angebote schaffen und an die Bedürfnisse der Südtiroler Bevölkerung anpassen – heute, morgen und in Zukunft“, so das Weiße Kreuz abschließend.