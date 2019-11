Weißes Kreuz hat nun fixe Motorradstaffel

Es ist dies ein relativ neuer Dienst, dessen Vorteile im letzten Jahr in verschiedenen Fällen zum Tragen kamen. Ein Motorrad kann den Einsatzort unmittelbar und als Vorhut für weitere Rettungseinheiten erreichen, auch bei Stau und gänzlichem Verkehrsstillstand. Besonders auf den langen Autobahnstrecken ohne seitlichem Pannenstreifen und allgemein überall dort, wo sich ein Rettungswagen nicht mit derselben Geschwindigkeit fortbewegen kann.





Im Frühjahr kam es aufgrund schwerer Schneefälle auf der Brennerautobahn zu einem totalen Verkehrsstillstand. An manchen Engstellen konnten nur die Motorradfahrer vorbeikommen, um den Notleidenden zu Hilfe zu kommen und der Landesnotrufzentrale wichtige Informationen zum Zustand der festsitzenden Autofahrer zu übermitteln.Im Sommer konnten die Retter auf 2 Rädern bei einem Verkehrsunfall im Virgltunnel in Bozen als 1. Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort sein und wertvolle Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes setzen. Sanitäter im Rettungswagen hätten die Opfer nur viel später erreichen können.Auch wurde die Motorradstaffel bereits mehrmals für den dringenden Bluttransport eingesetzt, da die Motorräder zum einen das Zielkrankenhaus schneller erreichen können und zum anderen keine Fahrzeuge eingesetzt werden müssen, die vielleicht andernorts dringend benötigt werden. Diese und andere Einsätze bewiesen die Effizienz der Staffel und bewogen die Vereinsführung, die Motorradstaffel als Vereinstätigkeit in seine Palette der Dienstleistungen aufzunehmen.Die Motorradfahrer ist gut ausgebildet und in der Lage folgende Maßnahmen vorzunehmen: detaillierte Lagemeldungen an die Landesnotrufzentrale, die Erstversorgung der Patienten, die Betreuung der Unverletzten, die Einweisung des Rettungswagens des Weißen Kreuzes etc.

stol