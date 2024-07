Weißes Kreuz: Jugend fährt Doppelsieg in Montenegro ein

Foto: © WK

„Haben sich den Sieg verdient“

Foto: © WK

Auch der Austausch im Mittelpunkt

Die Ergebnisse im Überblick

Weißes Kreuz (Südtirol/Italien)

2.

ASSR Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky (Slowakei)

3.

ASB Arbeiter-Samariter-Bund (Deutschland)



Platzierungen Gruppe B (16-21 Jahre)

1.

Weißes Kreuz (Südtirol/Italien)

2.

Dollar Academy (Schottland)

3.

CDI Macedonia (Nord Mazedonien)

Das Weiße Kreuz nahm als Titelverteidiger am internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb für Jugendliche „Samaritan Contest 2024“ teil. Austragungsort der insgesamt neunten Auflage war vom 18. bis zum 21. Juli 2024 die Stadt Žabljak im Durmitor-Nationalpark, in Montenegro.Über 100 Jugendliche aus 11 Ländern waren nach einer nationalen Vorausscheidung auf den Balkan gereist und haben sich dort gemessen. Die Jugendlichen mussten sowohl praktische als auch theoretische Aufgaben im Bereich Erste Hilfe bewältigen und sich in Geschicklichkeitsspielen messen.Der Wettbewerb wird alle zwei Jahre von Samaritan International, dem europäischen Dachverband für Hilfsorganisationen ausgerufen. Ziel ist es, das Engagement der Jugendlichen zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen auf europäischer Ebene unter Beweis zu stellen.„Wir können mehr als stolz auf unsere Jugendlichen sein. Sie haben sich seit Monaten auf diesen Jugendwettbewerb vorbereitet und den Sieg verdient“ berichtet Präsident Alexander Schmid. Und die Mühen waren nicht umsonst: Sowohl bei den 12- bis 15-Jährigen als auch bei den 16- bis 21-Jährigen waren die Nachwuchs-Sanitäter aus Südtirol nicht zu schlagen. Der Sieg zeige nicht nur den Fleiß und den enormen Ehrgeiz unserer Jugendlichen, sondern ist für die Vereinsführung wiederum ein Zeichen, dass die Nachwuchsarbeit im Weißen Kreuz sehr gut funktioniere und sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen kann, so der Präsident.Begleitet wurden die Südtiroler Teams auch von Direktor Ivo Bonamico, Vizepräsidenten Benjamin Egger sowie Landesjugendleiter Aaron Bacher. Sie schauten gemeinsam dem eigenen Nachwuchs über die Schultern und freuten sich über den verdienten Doppelsieg.Aber nicht nur der Wettbewerb, sondern auch der Austausch der Jugendlichen vor Ort stand über die drei Tage im Mittelpunkt. „In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder feststellen, wie wichtig die internationale Vernetzung unter den verschiedenen Hilfsorganisationen ist. Außerhalb des Wettbewerbs konnten die Jugendlichen viel Zeit miteinander verbringen und auch grenzüberschreitende Freundschaften knüpfen“ unterstreicht Ivo Bonamico, der Direktor des Weißen Kreuzes der seines Zeichens auch Generalsekretär von Samaritan International ist.Platzierungen Gruppe A (12-15 Jahre)1.