Nach mehreren Verhandlungsrunden zwischen Vertretern des Weißen Kreuzes sowie Vertretern der Gewerkschaften CGIL-AGB, ASGB und SGB-CISL konnte in der vergangenen Woche eine Einigung erzielt werden. Kernpunkt der Vereinbarung ist die Erhöhung der Mindestlöhne um insgesamt 170 Euro: 60 Euro ab März 2026 sowie jeweils 55 Euro in den Jahren 2027 und 2028. <BR \/><BR \/>Ziel des Abkommens war es, neben einer strukturellen Lohnerhöhung für die gesamte Belegschaft insbesondere auch erfahrene Mitarbeiter sowie die mittlere Führungsebene durch gezielte Maßnahmen zu berücksichtigen. Dies konnte durch die Einführung einer Erfahrungszulage für langjährige Beschäftigte sowie durch die Erhöhung der monatlichen Funktionszulage für Turnusleiter und Praxisanleiter erreicht werden.<BR \/>Die Erfahrungszulage wird zukünftig die bisherige Dienstalterszulage ergänzen: Ab dem 14. Dienstjahr besteht Anspruch auf eine monatliche Zulage von 24 Euro, ab dem 16. Dienstjahr steigt diese Zulage auf 56 Euro und ab dem 18. Dienstjahr auf 80 Euro. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Gespräche stand nicht nur der wirtschaftliche Teil, sondern das Gesamtpaket der Leistungen für die Angestellten des Weißes Kreuzes. So wurde unter anderem vereinbart, den ergänzenden Gesundheitsfonds SaniPro zu erhöhen und den zusätzlichen Pensionsfonds weiterzuführen.<BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz verfügt seit vielen Jahrzehnten über einen eigenen Kollektivvertrag der ersten Ebene, der in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit den Sozialpartnern erneuert wird. Er umfasst 14 Monatsgehälter sowie eine Leistungsprämie. Durch die kontinuierlichen Anpassungen ist es in den vergangenen Jahren wiederholt gelungen, auf die Inflation zu reagieren und den Mitarbeitern verlässliche Rahmenbedingungen sowie Sicherheit zu bieten.<BR \/><BR \/>„Wir sind überzeugt, in einem anspruchsvollen Umfeld ein sehr gutes Ergebnis für die Beschäftigten des Weißen Kreuzes erzielt zu haben“, betonen die Gewerkschaftsvertreter nach Abschluss der Verhandlungen. Auch die Vertreter des Weißen Kreuzes zeigen sich mit der Vereinbarung zufrieden und betonen, dass es gelungen sei, gemeinsam mit den Sozialpartnern eine zukunftsorientierte Anpassung zu erreichen.