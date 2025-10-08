Krankentransporte sind geplante, nicht dringende Transporte von Patienten, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung kein öffentliches oder privates Transportmittel nutzen können. Täglich koordiniert die Einsatzzentrale des Weißen Kreuzes den Transport von mehr als 700 Patienten. Neben der telefonischen Vormerkung haben Patienten und ihre Angehörigen jetzt auch die Möglichkeit, ihre Krankentransporte einfach online vorzumerken, schreibt das Weiße Kreuz in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Dafür wurde die Webseite www.krankentransport.bz.it eingerichtet. Dadurch können nicht nur Warteschleifen am Telefon vermieden werden, sondern sämtliche Vormerkungen auch bequem über das Smartphone eingegeben werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie bei der telefonischen Vormerkung müssen die Krankentransporte auch im Online-Portal bis spätestens 17 Uhr des vorhergehenden Werktages angemeldet werden. Liegen ein Wochenende oder ein Feiertag dazwischen, muss der Transport am vorhergehenden Werktag angefragt werden, teilt das Weiße Kreuz mit. „Mit der Einführung der Online-Vormerkung bietet das Weiße Kreuz einen zusätzlichen Service, um Patientinnen und Patienten eine einfache und verlässliche Planung ihrer Krankentransporte zu ermöglichen.“