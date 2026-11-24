Das Angebot umfasst unter anderem kostenlose Krankentransporte, die Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen sowie den Anschluss eines Telenotrufgerätes. Letzteres soll es insbesondere älteren oder unterstützungsbedürftigen Menschen erlauben, möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben.<h3>\r\nNeues Mitgliedschaftsmodell mit erweitertem Schutz<\/h3>Ab 2027 wartet das Weiße Kreuz mit einer Erweiterung seines Leistungsangebotes auf: Demnach wird die bisherige Mitgliedschaft „Südtirol“ durch das neue Modell „Südtirol & Italien“ ersetzt. Dieses beinhaltet weiterhin die bisherigen Leistungen in Südtirol und erweitert den Schutz auf das gesamte italienische Staatsgebiet.<BR \/><BR \/>„Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern noch mehr Sicherheit zu geben, und zwar nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Italien“, erklärt Vereinspräsident Alexander Schmid.<BR \/><BR \/>Für Menschen, die auch auf Reisen außerhalb Italiens abgesichert sein möchten, stehen die Mitgliedschaften „Weltweit“ und „Weltweit Plus“ zur Verfügung. Sie umfassen unter anderem die Übernahme medizinischer Kosten und Rückholungen im Krankheitsfall.<h3>\r\nUnterstützung für die Freiwilligenarbeit<\/h3>Mit dem Mitgliedsbeitrag wird nicht nur die eigene Absicherung unterstützt. Die Einnahmen tragen auch dazu bei, die Arbeit der mehr als 4100 Freiwilligen zu ermöglichen und die Dienste des Weißen Kreuzes weiterzuentwickeln. Ziel sei es, bestehende Angebote auszubauen und an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zu den verschiedenen Mitgliedschaften gibt es unter <a href="www.werde-mitglied.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Netz<\/a>, telefonisch beim Mitgliederbüro unter 0471 444 310 oder per E-Mail an mitglieder@wk-cb.bz.it. Der Mitgliederausweis ist außerdem digital für das Smartphone-Wallet verfügbar.