Weißes Kreuz: Rückblick auf 2021 – Kompatscher sichert Erhöhungen zu

Zudem kündigte Kompatscher an, dass am kommenden Dienstag die Anpassung der Tarife für die dringenden und nicht dringenden Krankentransporte für 2022 (Erhöhung von 4,5 Prozent) in der Landesregierung behandelt werde.Unter dem Vorsitz von Vizepräsident Alexander Schmid blickte der Landesrettungsverein auch auf 2021 zurück: Kennzahlen sind unter anderem knapp 995.000 geleistete freiwillige Stunden, 55.876 Rettungseinsätze, 126.513 Krankentransporte, fast 7,7 Millionen zurückgelegte Kilometer und 3828 Freiwillige zum Jahresende.Weiß-Kreuz-Präsidentin Barbara Siri, die krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, meldete sich über eine Videobotschaft zu Wort und betonte, dass sie auf die gesamten Mitarbeiter im Verein stolz sei. Das Weiße Kreuz sei in der Pandemie über sich hinausgewachsen und habe Großartiges, betonte die Vereinschefin.Mehrmals besonders hervorgehoben wurden bei der Versammlung die Leistungen der Sektion Zivilschutz des Weißen Kreuzes, die in verschiedenen Bereichen zur Bekämpfung der Pandemie aktiv war und sich derzeit vermehrt in der Ukraine-Hilfe engagiert.