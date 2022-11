Weißes Kreuz sammelt Decken für Bevölkerung in Kiew

Das Weiße Kreuz leistet seit Ausbruch des Krieges wichtige Nothilfe in der Ukraine. Neben laufenden Lieferungen von medizinischem Zubehör, Medikamenten und Lebensmitteln möchte der Landesrettungsverein nun dringendst benötigte Decken nach Kiew bringen. Der Verein hat bereits hunderte von Wärmedecken aus dem eigenen Bestand in die Ukraine geliefert, der Bedarf ist aber nach wie vor ungebrochen.Aus diesem Grund ruft das Weiße Kreuz zu einer großen Sammelaktion für gut erhaltene und saubere Decken auf. Diese können bis zum 10. Dezember bei allen Rettungsstellen des Weißen Kreuzes abgegeben werden. Anschließend werden diese zentral in Bozen sortiert und nach Kiew geliefert.Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Aktion nur Decken angenommen werden (keine Kleider oder andere Sachspenden).