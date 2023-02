Weißes Kreuz startet Hilfsaktion für Erdbebengebiet

„Werden unseren Beitrag leisten“

Das Weiße Kreuz verfügt über reichlich Erfahrung in der Abwicklung von Hilfseinsätzen nach Erdbeben. So war der Landesrettungsverein bereits 2009 in den Abruzzen sowie 2016 in Amatrice über mehrere Wochen im Erdbebeneinsatz und hat dabei sowohl unmittelbar nach dem Ereignis als auch beim Wiederaufbau mitgearbeitet.„Wir kennen das Leid und den Schaden, das ein Erdbeben hinterlässt und stehen mit ganzer Solidarität hinter der Bevölkerung im Katastrophengebiet“, betont Präsidentin Barbara Siri. In einer Dringlichkeitskonferenz mit seinen europäischen Partnern von Samaritan International habe man sich bereits gestern auf eine maximale Zusammenarbeit eingeschworen.Bereits am Mittwoch ist ein erstes Erkundungsteam des deutschen Partnerverbandes Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Türkei angekommen und baut nun eine gemeinsame Schnittstelle zu den örtlichen Behörden auf. „Aktuell ist nicht geplant, Hilfsmannschaften des Weißen Kreuzes in die Türkei zu entsenden. Wir stellen aber unser Wissen und unsere Erfahrung zur Verfügung und sollte es zu einem gemeinsamen Hilfseinsatz vor Ort kommen, werden wir mit Sicherheit unseren Beitrag leisten“ erklärt auch Direktor Ivo Bonamico.In der Zwischenzeit möchte das Weiße Kreuz schnell und unbürokratisch helfen und hat dazu ein Spendenkonto für die Soforthilfe im Krisengebiet eröffnet. Die Geldmittel werden dabei direkt und ausschließlich für die humanitäre Hilfe in der Türkei und Syrien eingesetzt.Landesrettungsverein WEISSES KREUZRaiffeisenkasse Bozen – Filiale GriesIBAN: IT 27 N 08081 11601 000301017616BIC: RZSBIT21103Grund: