Weißes Kreuz und Bergrettung: Große Trauer um Mitglied Yannick Eller (19)

„ Lieber Yannick, wir möchten dir für deinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz danken. Als junger, neugieriger Bursche in unserer Jugendgruppe und später als verlässlicher und kompetenter Sanitäter in der Sektion Vinschgauer Oberland wirst du stets in unserer Erinnerung bleiben. ”

— Landesrettungsverein Weißes Kreuz