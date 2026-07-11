„Hochdruckeinfluss sorgt im Alpenraum für stabiles Hochsommerwetter“, heißt es vonseiten des Landeswetterdienstes. <BR \/><BR \/>Von früh bis spät scheint am morgigen Sonntag die Sonne, es bilden sich nur ein paar flache Quellwolken.<BR \/><BR \/> In den Tälern nahe am Alpenhauptkamm weht föhniger Nordwind. <BR \/><BR \/>Die Höchstwerte reichen von 28 Grad Celsius im Abteital bis 35 Grad im Etschtal und Unterland.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>