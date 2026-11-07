Die Bozner Staatsanwaltschaft hat beim Provider alle erfassbaren Handydaten angefordert. Zum einen kann auf diese Weise bestimmt werden, wann die beiden Telefone, die Tobias Unterhofer zurück gelassen hat, zuletzt benutzt wurden. Zum anderen könnte die Liste der Anrufe und Nachrichten Aufschluss darüber geben, zu wem der 43-Jährige unmittelbar vor seinem Verschwinden Kontakt hatte.<BR \/><BR \/> Tobias Unterhofer ist in der Nacht auf den 23. September nach einem verheerenden Großbrand auf seinem Bauernhof in Lengstein am Ritten spurlos verschwunden. Die Brandermittler und in der Folge auch die Spurensicherer fanden in der Brandruine des Wirtschaftsgebäudes keine menschlichen Überreste. Auch hinsichtlich der Brandursache selbst scheinen die Spuren dürftig zu sein. <BR \/><BR \/>Die Bozner Berufsfeuerwehr hatte ihre Untersuchungen am Morgen nach dem Schadensfeuer eingeleitet. Dieses war kurz nach ein Uhr nachts ausgebrochen und sofort von den örtlichen Freiwilligen Wehrmännern bekämpft worden. Nun liegt der Bericht der Brandermittler vor, doch er soll kaum Anhaltspunkte für weitere Ermittlungsansätze liefern. Die Flammen haben offenbar derart verheerend gewütet, dass nicht mehr eindeutig festzustellen sein soll, wo das Feuer ausgebrochen und warum. Damit stehen nach wie vor verschiedene Hypothesen zur Brandursache im Raum, Klarheit gibt es aber nicht. <BR \/><BR \/> Somit ermittelt die Staatsanwaltschaft in einem Fall, der – zumindest nach bisherigem Erkenntnisstand – keinen Straftatbestand erfüllt. Doch die Fahnder lassen nicht locker und gehen jetzt den Spuren auf den Handys nach, um das Rätsel des mysteriösen Verschwindens von Tobias Unterhofer zu klären.