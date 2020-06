Weiter keine amtsärztliche Visiten und Impfungen in einigen Sprengeln

Aufgrund der Notfallsituation Covid-19 gibt es weiterhin keine Impftätigkeit und amtsärztliche Visiten in den Gesundheitssprengeln Eppan, Kardaun, Neumarkt, Ritten und Sarntal. Dies teilt der Sanitätsbetrieb am Freitag in einer Aussendung mit.