Der Sonntag wird sonnig. „Im ganzen Land ist es strahlend sonnig. Abgesehen von morgendlichen Nebelfeldern im Raum Bruneck präsentiert sich der Himmel wolkenlos“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Nach einem frostigen Morgen in den Tälern steigen die Temperaturen auf 4 bis 9 Grad Celsius. <h3>\r\nLeichte Niederschläge am Dienstag<\/h3>Auch der Montag bringt laut Landeswetterdienst viel Sonnenschein, am Nachmittag tauchen aus Süden ein paar hohe Schleierwolken auf.<BR \/><BR \/>„Am Dienstag überwiegen die Wolken und an der Grenze zum Trentino sind in der zweiten Tageshälfte leichte Niederschläge möglich“, so die Prognose. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich bei 1.300 Meter. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/viel-sonne-kein-schnee-so-wird-das-wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>