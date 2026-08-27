Die Weiterbildungsreihe besteht aus sechs Modulen, die einzeln besucht werden können und regelmäßig organisiert werden, sodass ein Einstieg jederzeit möglich ist. Die Gruppen sind klein, die Inhalte werden einfach und verständlich erklärt. Viele praktische Übungen ermöglichen einen direkten Bezug zum Berufsalltag.<BR \/><BR \/>Behandelt werden Themen wie das eigene Auftreten bei der Arbeit, der Umgang mit Lohn und Geld, Mobilität und Orientierung, digitale Kompetenzen rund um Handy, Internet und soziale Medien, Stressbewältigung sowie soziale Kompetenzen für Kommunikation und die Zusammenarbeit.<BR \/><BR \/>Nach dem Besuch aller sechs Module erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bestätigung über die erworbenen Fähigkeiten. Austragungsort der Kurse ist das Haus der Bezirksgemeinschaft in Schlanders, die Termine werden frühzeitig bekannt gegeben. Ein Modul umfasst zwei bis drei Treffen von jeweils zwei bis drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.<BR \/><BR \/>Informationen und Anmeldung sind bei der Arbeitsplatzbegleitung oder im Sozialsprengel Schlanders möglich.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/deutsche-bildung.provinz.bz.it\/de\/projekte\/projekt-fit-fuer-die-arbeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Flyer der Weiterbildungsreihe findet sich im Anhang und auch online<\/a>.