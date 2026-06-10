Die Katholische Jungschar Südtirols ist mit über 350 Ortsgruppen die größte Kinderorganisation Südtirols. Mehr als 2000 Jugendliche und Erwachsene engagieren sich ehrenamtlich in den Gruppen vor Ort. Um sie in ihrer Tätigkeit zu unterstützen, bietet die Jungschar jedes Jahr ein vielfältiges Weiterbildungsangebot an. „Gruppenleiterinnen und -leiter übernehmen Verantwortung, arbeiten im Team, gestalten Angebote und begleiten Kinder über längere Zeit. Unsere Weiterbildungsmöglichkeiten helfen ihnen, diese Aufgaben gut zu bewältigen und neue Kompetenzen zu entwickeln, die auch über die Jungschar hinaus im Alltag, in Schule, Studium und Beruf wertvoll sind“, so Miriam Tirello, 3. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols.<h3>\r\nVielfältige Angebote für Ehrenamtliche<\/h3>Von September bis Mai fanden zehn Kurse und fünf Informationsveranstaltungen statt, an denen insgesamt über 200 Gruppenleiter teilgenommen haben. Die Inhalte reichten von pädagogischen Grundlagen über Spielpädagogik und Erste Hilfe bis hin zu religiösen Impulsen sowie Themen rund um Planung, Organisation und Gruppenleitung. Neben fachlichem Wissen und neuen Ideen boten die Veranstaltungen auch Raum für Austausch, Begegnungen und persönliche Weiterentwicklung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322322_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nMit Kindern spielerisch die Welt entdecken<\/h3>Auch für Kinder standen verschiedene Bildungsangebote auf dem Programm. Im Rahmen der sogenannten „Koffer“ besuchten die Referenten der Katholischen Jungschar Südtirols 20 Gruppen in ganz Südtirol. In abwechslungsreichen Einheiten beschäftigten sich die Kinder mit Themen wie Fairtrade, Kinderrechten oder der Aktion Sternsingen. „Es ist uns wichtig, Kinder auf spielerische Weise für verschiedene Themen zu begeistern und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Gleichzeitig möchten wir sie ermutigen, ihre eigenen Gedanken einzubringen und sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen“, erklärt Tirello.