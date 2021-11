Weitere 16 Südtiroler Gemeinden rote Zone

eine Wocheninzidenzrate von mehr als 800 Fällen je 100.000 Einwohner,



2.

eine Durchimpfungsrate von unter 70 Prozent der ansässigen Gesamtbevölkerung,



3.

Die Impfquote rasch steigern ist jetzt der „wichtigste Schritt, um einen halbwegs vernünftigen Winter haben zu können“, betonten Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitslandesrat Thomas Widmann sowie der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs Florian Zerzer heute (26. November) im Gespräch mit den Südtiroler Bürgermeistern.Weitere 16 Gemeinden bekommen strengere Anti-Corona-RegelungDie Expertenkommission im Sanitätsbetrieb hat die Pandemie-Lage der Gemeinden überprüft und befunden, dass für weitere 16 Gemeinden mit vielen Positiven, wenig Geimpften und hoher Wocheninzidenz die besonders strengen Anti-Corona-Regeln angewandt werden müssen.Zu den betroffenen Gemeinden gehören:Landeshauptmann Kompatscher hat heute dazu eine weitere Dringlichkeitsmaßnahme erlassen. Diese Verordnung Nr. 36 ist auf dem Corona-Portal der Internetseite des Landes Südtirol veröffentlicht.Die Regierung in Rom führt mit 6. Dezember italienweit den Super-Green-Pass ein, der für Geimpfte und Genesene mehr Freiheiten garantieren soll. „Wir werden in einer weiteren Vorordnung die staatliche Regelung für den Super-Green-Pass übernehmen, damit dieser ab 6. Dezember auch in Südtirol angewandt wird“, kündigte Kompatscher an. Somit wird ab 6. Dezember die strengere Anti-Corona-Regelung für alle betroffenen 36 Gemeinden entfallen.Für die Einstufung der Gemeinden gibt es drei Kriterien, die der Sanitätsbetrieb festgelegt und mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt hat:1.