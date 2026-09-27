<BR \/>Unter den Freigelassenen seien acht Frauen, denen seit 2021 „Drogenterrorismus“ vorgeworfen wurde. Sechs weitere waren beschuldigt worden, 2020 gemeinsam mit den USA an einem gescheiterten Versuch zum Sturz des damaligen Präsidenten, des linken Autokraten Nicolás Maduro, beteiligt gewesen zu sein.<h3>\r\nHunderte Opfer des Maduro-Regimes<\/h3>Die zweite Runde der von den USA beförderten Gespräche zwischen der Übergangsregierung unter Maduros ehemaliger Stellvertreterin Delcy Rodríguez und der Opposition war am Freitag zu Ende gegangen. Nach Angaben der Organisation Foro Penal saßen Mitte September noch 344 politische Gefangene in Venezuela in Haft. Nach der ersten Dialogrunde waren im August bereits 131 Polithäftlinge freigelassen worden.<BR \/><BR \/>Im Jänner war Machthaber Maduro bei einem US-Militäreinsatz in der Hauptstadt Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht worden. Er sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen „Drogenterrorismus“ der Prozess gemacht werden soll. Rodríguez wurde zur Übergangspräsidentin ernannt und kooperiert offensichtlich mit den USA.