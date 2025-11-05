Der italienische Generalkonsul im indischen Kalkutta, Riccardo Dalla Costa, der auch für Nepal zuständig ist, ist am Mittwochmorgen in Kathmandu eingetroffen, um die Zusammenarbeit mit den nepalesischen Behörden und den Suchteams vor Ort in enger Abstimmung mit dem italienischen Außenministerium (Farnesina) zu koordinieren.<BR \/><BR \/>Nach aktuellem Stand wurden die Leichname von Alessandro Caputo, Stefano Farronato und Paolo Cocco geborgen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234731_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Von Marco Di Marcello und Markus Kirchler aus Jenesien und fünf weiteren italienischen Staatsbürger fehlt derzeit jede Spur.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Tagen wurden mehrere Gebiete des nepalesischen Himalaya von einer Reihe von Lawinen getroffen, die viele Bergsteiger – darunter auch einige Italiener – mitgerissen haben. <BR \/><BR \/>Die Kommunikation zwischen den Behörden, den Leitern der Rettungseinsätze und den diplomatischen Vertretungen der betroffenen Länder gestaltet sich derzeit weiterhin schwierig.