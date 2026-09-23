Die Direktorin der Sektion Umweltmedizin im Sanitätsbetrieb, Dr. Giulia Morosetti, und Dr. Flavio Ciesa, Experte für chemische Risiken, warnen vor Alarmismus und geben im Interview Tipps, wie Konsumenten mit dem Thema umgehen sollen.<BR \/><BR \/>Schon Ende 2025 warnten australische und neuseeländische Marktüberwacher erstmals vor Sand-Produkten und starteten Rückrufe. Im Frühjahr 2026 erreichte die Welle den europäischen Spielwarenhandel.<BR \/><BR \/>Nach Enthüllungen einer niederländischen Zeitung griffen auch die Behörden ein: Das belgische Wirtschaftsministerium erließ Verkaufsverbote, in Deutschland warnen die Verbraucherzentrale Nordrheinwestfahlen und die Stiftung Warentest aktiv vor den belasteten Produkten.<BR \/><BR \/>Unabhängige Labortests belegen das beträchtliche Ausmaß der Verunreinigung. Die Stiftung Warentest wies das extrem gesundheitsschädliche Mineral in fast der Hälfte aller getesteten Proben (10 von 22) nach. Das gesundheitliche Risiko bewerten Experten als ernst. Schon wenige eingeatmete Asbestfasern lösen nachweislich Lungenkrebs oder schwere Erkrankungen des Rippfells aus.<BR \/><BR \/>Beim Spielen wirbeln die Kinder den trockenen Sand auf und atmen die Fasern direkt ein. <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/asbest-in-spiel-und-bastelsand-auch-in-suedtirol-kontrollen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben bereits über das Thema berichtet. Hier lesen Sie mehr zu den Hintergründen der Asbestfunde in Spiel- und Bastelsand.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b>Sie haben auch in Südtirol nach belasteten Spielsand-Produkten gesucht. Wo und wie?<\/b><BR \/>Dr. Giulia Morosetti: Asbestkontrollen sind nichts Neues, betrafen aber in der Vergangenheit meist alte Gebäude oder Dächer, in denen noch Asbest verbaut ist. Dieses Jahr kamen aus dem Gesundheitsministerium und über das Portal SafetyGate der EU-Kommission Warnungen über Spielsachen, die asbesthaltigen Sand enthalten. Die Produkte – etwa eine mit Sand gefüllte Karotte oder verschiedene Actionfiguren – gab es im Südtiroler Handel aber nicht.<BR \/>Dr. Flavio Ciesa: Es ist schwierig nachzuvollziehen, ob belastete Produkte über den Onlinehandel nach Südtirol gelangt sind. Nicht alles erfasst der Zoll. Wir haben im Fachhandel breitere Proben gemacht, Sandprodukte getestet, die jenen, vor denen das Ministerium warnt, ähnlich sind. <BR \/><BR \/><b>Was geschieht nun mit Ihren Proben?<\/b><BR \/>Dr. Ciesa: Nur bestimmte Labors in Italien können die notwendigen Analysen machen. Wir haben unsere Proben ins Piemont geschickt und warten auf die Ergebnisse. Sie sollten im Laufe des Jahres eintreffen. Das Gesundheitsministerium in Rom bereitet die Resultate anschließend auf.<BR \/>Dr. Morosetti: Wir sind eingebunden in ein Netzwerk an Kontrollorganen, die Informationen zu chemischen Risiken austauschen. Wir nehmen jährlich Proben vor. Der Fokus auf Spielsachen oder Kleidungsstücken ist wichtig, weil diese Produkte sensible Kategorien von Konsumenten betreffen, folgt aber objektiven Kriterien.<BR \/><BR \/><b>Was können besorgte Eltern tun, bis es Ergebnisse gibt?<\/b><BR \/>Dr. Ciesa: Das EU-Portal <a href="https:\/\/ec.europa.eu\/safety-gate-alerts\/screen\/search?resetSearch=true" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">SafetyGate<\/a> listet immer aktuelle Produktwarnungen, bietet sogar einen Newsletter. Darüber kann man sich laufend informieren.<BR \/>Dr. Morosetti: Europäische Produktsiegel können eine Orientierungshilfe beim Kauf sein. Grundsätzlich sollte man die Etiketten konsultieren, auf die Herkunft der Spielsachen achten, nicht das Billigste für Kinder verwenden. Panik ist nicht angebracht. Wenn man Bedenken hat, sollte man das Produkt über spezialisierte Unternehmen entsorgen. Bitte auf keinen Fall einfach in den Müll werfen. Ich möchte betonen: Sie können sich auf die Kontrollorgane verlassen.