Weitere Bärin im Trentino mit Senderhalsband versehen

Wie die Provinz Trient in einer Aussendung mitteilte, tappte die Bärin in der Nacht auf Montag in der Fraktion Nembia in der Gemeinde San Lorenzo in Banale in eine Rohrfalle, die von der Forstbehörde dort platziert worden war.



Einige der abgenommenen DNA-Proben des Exemplars wurden zur Untersuchung an die Edmund-Mach-Stiftung übergeben. Die Bärin wurde anschließend wieder frei gelassen, wird von den Behörden aber überwacht.

stol