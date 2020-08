Weitere Corona-Fälle im Migrantenlager auf Insel Chios

Bei den Personen, die sich im Camp au der Insel Chios infiziert haben, handelt es sich um 4 Migranten und eine Mitarbeiterin des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO), wie die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA am Dienstag berichtete.Der 1. Coronafall war am 14. August registriert worden; ein Migrant aus dem Jemen. Nun wurden weitere 3 Migranten positiv getestet, die mit dem Jemeniten zusammenlebten.Das Camp von Vial, in dem rund 3000 Menschen leben, ist seitdem unter Quarantäne. Keiner darf es verlassen, nur wenige Angestellte dürfen es betreten. Es werden umfangreiche gesundheitliche Kontrollen durchgeführt. Die Menschen werden mit Lebensmitteln und Wasser von den Behörden versorgt, wie die Gesundheitsbehörde EODY mitteilte.

apa/dpa