Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird er der Beihilfe zum Mord sowie zum versuchten Mord verdächtigt. „Spätestens morgen um 12 Uhr muss der Staatsanwalt entscheiden, ob gegen ihn U-Haft beantragt oder ob er freigelassen wird“, hieß es am Mittwoch. Der 18-jährige Verdächtige sitzt nach der Attacke am vergangenen Freitag bereits seit Sonntag in Untersuchungshaft.<BR \/><BR \/>Er soll an der Schule in Fagersta nordwestlich von Stockholm ein 17-jähriges Mädchen erstochen sowie drei Schüler zwischen 12 und 17 Jahren verletzt haben, zwei davon schwer. Medienberichten zufolge war er Schüler der weiterführenden Schule. Sein Motiv ist noch unklar.