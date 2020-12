Weitere Impfdosen gegen Covid-19 in Südtirol eingetroffen

Schon am Vormittag trafen laut Sanitätsbetrieb5.850 Impfdosen in der Zentralapotheke am Krankenhaus Bozen ein.Alle Gesundheitsbezirke haben inzwischen mit den Impfungen des Gesundheitspersonals begonnen. Das Gesundheitspersonal gehört zur höchsten Risikogruppe.Je zügiger die Impfungen beginnen, umso schneller wird eine höhere Immunisierung in der Bevölkerung erreicht.

stol