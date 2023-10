Weitere israelische Luftangriffe auf Hamas im Gazastreifen – Bildergalerie

Gazastreifen wartet weiter auf Hilfsgüter

Israel greift erneut Ziele der Hisbollah im Libanon an

Der Getötete habe der Hamas-Marine angehört und sei an dem Massaker vom 7. Oktober an mehr als 1.400 Israelis in grenznahen Orten beteiligt.Zudem sei in Gaza-Stadt ein Terrorkommando bei einem gezielten Angriff „ausgeschaltet“ worden, nachdem dieses versucht habe, Raketen auf ein Kampfflugzeug abzufeuern, erklärte die Armee. Ferner seien Einrichtungen und Waffen der Hamas in einer Moschee in Jabalia nördlich der Stadt zerstört worden, die von Terroristen als Beobachtungsposten und Aufmarschgebiet genutzt worden seien.Unterdessen bereitet Israels Armee eine mögliche Bodenoffensive vor.Am Grenzübergang Rafah zu Ägypten stauen sich wieter Lastwagen mit humanitären Versorgungsgütern. Die ersten Lieferungen würden „morgen, spätestens übermorgen“ in Gaza eintreffen, sagte ein israelischer Armeesprecher am Donnerstagabend.Israel hat in der Nacht außerdem erneut Stellungen der islamistischen Hisbollah im Libanon angegriffen – laut Militär als Reaktion auf Beschuss der Miliz. Mehr dazu lesen Sie hier.