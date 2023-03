Weitere Leiche geborgen: 71. Todesopfer ist ein 3-jähriges Mädchen

Am Dienstagmorgen wurde die kleine Leiche von einigen Bürgern im Meer entdeckt. Diese alarmierten umgehend die Küstenwache, welche die Bergung der Leiche vornahm.Beim 71. Todesopfer des Schiffsunglücks vom Sonntag, 26. Feburar, das am Dienstagmorgen in den Gewässern vor Steccato di Cutro geborgen wurde, handelt es sich um ein 3-jähriges Mädchen.Der kleine Körper wurde in die Leichenhalle gebracht. Unter den 71 Todesopfern sind mindestens 16 Kinder.Unterdessen geht die Suche mit Hilfe von Luft-, See-, Taucher-, Drohnen- und Bodentruppen der Küstenwache, der Polizeidirektion, der Carabinieri, der Finanzwache, der Feuerwehr und des regionalen Zivilschutzes unvermindert weiter.