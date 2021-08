Nach Explosion in Leverkusen: Weitere Leiche gefunden

Das Opfer sei identifiziert worden, bestätigte am gestrigen Dienstag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Köln. Auf dem großen Gelände des Chemparks in Leverkusen dauern die Ermittlungen der Kölner Polizei weiter an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion.

apa