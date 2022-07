Weiterer Felssturz in den Dolomiten – Retter: Keine Verletzten

Foto: © ANSA / ANSA/US CNSAS VENETO

Der Felsbrocken habe sich am Freitag um 11.38 Uhr in etwa 2400 Metern Meereshöhe vom Berg Moiazza gelöst und sei bei einem Zugangsweg für einen Klettersteig abgegangen. Ein deutscher Alpinist hörte ein lautes Donnern, sah eine Staubwolke und schlug den Angaben zufolge in einer nahe gelegenen Schutzhütte Alarm. Die Bergrettung schloss nach Überflügen mit dem Helikopter aus, dass Menschen betroffen waren.Der Berg Moiazza nahe der Gemeinde Agordo in der Provinz Belluno liegt nur knapp 20 Kilometer Luftlinie oder eine dreiviertel Autostunde von der Marmolata entfernt. Dort war am vorigen Sonntag nach einem Gletscherbruch eine massive Lawine aus Eis, Schnee und Geröll abgegangen und hatte mehrere Bergsteiger und Bergsteigerinnen mit sich gerissen. Mindestens 10 Menschen kamen dabei ums Leben.